السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

لقائدي المركبات، كيفية تفادي تلف الفرامل لتجنب حوادث الطرق

تعرف كيفية تفادي
تعرف كيفية تفادي تلف الفرامل وشروطها لتجنب الحوادث،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، بعد وقوع بعض  حوادث الطرق مؤخرا، بسبب فرامل المركبات، العلامات التي  تدل على تلف فرامل السيارة، والخطوات التي يجب علي قائدي السيارة من فعلها حال تلف الفرامل، والشروط الواجب توافرها فى فرامل السيارة منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ذلك في التقرير التالي..

 

أولا- لقائدي المركبات علامات تؤكد أن فرامل السيارة تتلفة

 


- عدم استجابة الفرامل فورًا.
 

- صلابة دعسة الفرامل  للسيارات.

 

- توقف دوران إحدى الإطارات قبل البقية.
 

- سماع صوت احتكاك أو صفير عند سحب الفرامل.
 

- ارتجاج عجلة القيادة وسماع صوت طقطقة. 
 

- طول مسافة الفرملة. 
 

 

ثانيا-خطوات يجب علي قائدي المركبات فعلها حال تلف فرامل السيارة

 

- فحص واستبدال سائل الفرامل
عن طريق جهاز اختبار سائل الفرامل OTC 4598-dot4 - dot4

- فحص مستوى سائل الفرامل وجودته

- تجديد أو استبدال الروتر
 

- تزييت وفحص دبوس دليل الفرجار
بعد فحص الدوار.

- فحص واستبدال تيل الفرامل
 

- ضبط ارتفاع دواسة الفرامل واللعب الحر
 

- فحص نظام الفرامل الإلكتروني
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ثالثا-الشروط الواجب توافرها فى فرامل السيارة منعا لوقوع أى حوادث مرورية

 

حددت المادة ( 139) من قانون المرور الحالى مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى فرامل السيارة منعا لوقوع أى حوادث مرورية أثناء القيادى بالمحاور والطرق الرابطة بين المحافظات ومنها:
 

-يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم فى سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب.


 الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة:

 

-فرملة الخدمة: ويكون تشغيلها إما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأى وسيلة أخرى مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات.


-وفى حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح الإستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواء المضغوط بإستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلى الدرجة التى تقلل من كفاءة الفرامل.


-وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأى ترشيح.


-وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى وذلك عن طريق مصدر كهربائى خاص بها.


 -فرملة تأمين الإيقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل.

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فيتو حوادث الطرق الفرامل للسيارات

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