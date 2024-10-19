ضبط موظف متهم بالاستيلاء على 13 مليون جنيه في الجيزة
نجحت قوات امن الجيزة في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت في القبض على موظف متهم بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ 13.5 مليون جنيه بقصد الاستثمار في البورصة بمدينة الشيخ زايد، وذلك خلال مأمورية توجهت وأسفرت بضبطه داخل شقة سكنية بالجيزة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بهدف الوصول للثراء.
تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه موظف بالنصب عليه والاستيلاء منه على بقصد استثمارها في البورصة مقابل مبلغ مالي شهري من الأرباح ومخالفته للاتفاق وعدم إرجاع الأموال.
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