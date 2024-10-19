محاكمات الأسبوع، أبرزها إمام عاشور و"فتاة التجمع"

ترصد فيتو لقرائها، برز القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات والجنح اليوم السبت والاسبوع الجاري في التقرير التالي.

وتنظر محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، اليوم، ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من سائق أوبر على إدانته بالسجن المُشدد 15 عامًا، لاتهامه بهتك عرض وخطف نبيلة ع، المعروفة إعلاميًا بفتاة التجمع.

وفي وقت سابق، أعربت سالي ع وشقيقتها نبيلة ع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة التجمع، ضحية سائق أوبر عن فرحتها، بعد سماع الحكم على سائق أوبر المتهم بهتك عرض شقيقتها بالسجن المشدد 15 عاما.

محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية

وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوسا و4 هاربين، والمعروفة إعلاميا بـ خلية القاهرة الجديدة الإرهابية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تولي المتهمين قيادة جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، وتعريض وسلامة المجتمع وسلامته للخطر، فضلا عن تمويل وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال.

الحكم على إمام عاشور

وتصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، الحكم على إمام عاشور لاعب النادي الأهلى بتهمة ضرب فرد أمن بـ مول أركان بالشيخ زايد.

الحكم على أحمد ياسر المحمدي

تصدر محكمة جنايات عابدين، غدا الأحد، الحكم على أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، لاتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، بالاعتداء على فتاة إنجليزية في قطر، تفاصيل مثيرة.

محاكمة الفنانة ميار الببلاوي

تنظر محكمة المختصة، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إحالتهما من قبل جهات التحقيق المختصة للمحاكمة.

محاكمة اللاعب أحمد فتوح

تصدر محكمة جنايات مطروح، الثلاثاء المقبل الحكم على اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في قضية دهس أحمد السيد والتسبب في مقتله بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا

وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الثلاثاء المقبل، الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.