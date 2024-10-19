ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية خريفية مميزة في الأيام القليلة القادمة.

وجاء في بيان صادر عن المركز:"يتوقع علماء الفلك أن ظاهرة زخات شهب الجباريات الخريفية ستبلغ ذروتها في ليلة 21 أكتوبر الجاري، ويظهر في السماء نحو 15 نيزكا في الساعة... وسيكون بالإمكان رؤية زخات الشهب بوضوح من نصفي الكرة الأرضية".

وأضاف البيان:"يتميز وابل الشهب هذا بوجود شهب بيضاء سريعة إلى حد ما تترك خلفها أثرا لمسارها في السماء، وفي بعض الأحيان تظهر أيضا شهب حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء وبرتقالية".

وأوضح الخبراء في المركز أن أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب بالنسبة لسكان مناطق خطوط العرض الوسطى للأرض سيكون ليلة 21 أكتوبر، بين منتصف الليل إلى الفجر، أي عندما ترتفع كوكبة Orion عاليا فوق خط الأفق، ولمشاهدة الشهب يجب النظر باتجاه خط الأفق الجنوبي الشرقي.

وتنبثق شهب الجباريات أو Orionids من منطقة في السماء شمال كوكبة الجبار، وتظهر لسكان الأرض ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر كل سنة، وتعتبر من أجمل ظواهر تساقط الشهب الخريفية.