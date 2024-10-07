الإثنين 07 أكتوبر 2024
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سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

سكان الأرض على موعد
سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان بعض مناطق الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة قريبا.

وجاء في بيان صادر عن المركز:" سيتمكن سكان بعض مناطق الكرة الأرضية من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب التنين في السماء قريبا، ذروة ظهور الشهب في السماء ستكون مساء 8 أكتوبر الجاري، حوالي الساعة 16:00 بتوقيت موسكو".

 

ظاهرة تساقط شهب التنين في السماء

وأضاف البيان:"في ذروة نشاط الظاهرة هذا العام قد يشاهد الناس ما بين 5 إلى 15 شهابا في السماء، وبشكل عام فإن ظاهرة تساقط شهب التنين قد تؤدي إلى ظهور ما بين 100 إلى 400 شهاب في السماء أحيانا... شهب التنين في أكتوبر تكون بطيئة جدا ولها ألوان صفراء وحمراء، وسرعة دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض تبلغ حوالي 20 كم/ثانية".

وأشار البيان إلى أن منطقة ظهور الشهب في السماء تقع بجوار مجموعة نجوم رأس التنين، وهي مجموعة مكونة من 4 نجوم تظهر على شكل دلو.. والوقت الأفضل لمراقبة شهب التنين هذا العام سيكون قبل ساعات الفجر ليل التاسع من أكتوبر، إذ يجب على المراقب النظر إلى ما فوق خط الأفق الشمالي الغربي، ومن المفضل أن يقوم بمراقبة الشهب من مناطق بعيدة عن المدن وأضوائها.

 

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