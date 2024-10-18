لبحث وقف الحرب على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، يتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع المقبل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نريد اغتنام اغتيال يحيى السنوار لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن".

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها، أنها تعتقد أن أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

أمريكا تدعو إلى اغتنام اغتيال يحيى السنوار

وزعمت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن يحيي السنوار كان العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وقالت الخارجية الأمريكية: "لن نخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران لكننا في محادثات معهم بهذا الخصوص".