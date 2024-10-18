الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين الخميس، مع وزيري خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع في غزة.

وخلال اتصاله مع وزير الخارجية القطري، ناقش بلينكن اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

كما أكد بلينكن على ضرورة وضع مسار واضح يمكّن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم بعيدا عن الحروب وهيمنة حركة حماس.

وأعرب بلينكن عن تقديره لدور قطر المحوري في جهود الوساطة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بحل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي اتصال آخر، بحث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مقتل السنوار، وأهمية استمرار الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

وركز بلينكن على العمل نحو مرحلة ما بعد الصراع في غزة، حيث لا يكون لحماس دور في الحكم، بما يضمن للشعب الفلسطيني في غزة إعادة بناء حياتهم.

كما تناولت المحادثة الأوضاع في لبنان وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين هناك. 

وأعرب بلينكن عن شكره للسعودية على مساعداتها الإنسانية للبنان، مؤكدًا مواصلة الجهود الأمريكية لتحقيق حل دبلوماسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن وزير الخارجية القطري اغتيال يحيى السنوار حركة حماس الإفراج عن الرهائن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وألقى السنوار عصاه، سر السلاح الأخير الذي حارب به مهندس طوفان الأقصى الاحتلال قبل استشهاده (فيديو)

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية