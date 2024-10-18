بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار

اغتيال يحيى السنوار، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين الخميس، مع وزيري خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع في غزة.

وخلال اتصاله مع وزير الخارجية القطري، ناقش بلينكن اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

كما أكد بلينكن على ضرورة وضع مسار واضح يمكّن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم بعيدا عن الحروب وهيمنة حركة حماس.

وأعرب بلينكن عن تقديره لدور قطر المحوري في جهود الوساطة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بحل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي اتصال آخر، بحث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مقتل السنوار، وأهمية استمرار الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

وركز بلينكن على العمل نحو مرحلة ما بعد الصراع في غزة، حيث لا يكون لحماس دور في الحكم، بما يضمن للشعب الفلسطيني في غزة إعادة بناء حياتهم.

كما تناولت المحادثة الأوضاع في لبنان وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين هناك.

وأعرب بلينكن عن شكره للسعودية على مساعداتها الإنسانية للبنان، مؤكدًا مواصلة الجهود الأمريكية لتحقيق حل دبلوماسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.