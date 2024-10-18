رئيس وزراء بريطانيا عن استشهاد السنوار: فرصة لوقف الحرب على غزة

قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني تعليقا على استشهاد يحيى السنوار، إنه يوفر فرصة لوقف إطلاق النار في غزة.

رئيس وزراء بريطانيا: استشهاد السنوار فرصة جادة لوقف إطلاق النار بغزة

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة لن تحزن على استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن اغتياله.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن ستارمر أدان العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم.

الرئيس الايراني يعلق على اغتيال السنوار

ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار واصل نضاله بشجاعة حتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم رغم الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن اغتيال السنوار كان مؤلمًا ويعد دليلًا واضحًا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

بزشكيان: المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة

وأضاف بزشكيان أن على العدو أن يدرك أن استشهاد قادة المقاومة لن يُحدث خللًا في نضال الأمة الإسلامية المستمر ضد الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة تبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة.