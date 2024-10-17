لم يكن معه رهائن، عملية اغتيال يحي السنوار تكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي
اغتيال يحي السنوار، ذكر موقع واللا العبري، في تقرير له اليوم الخميس، أنه لم يتم العثور على رهائن في المنزل الذي قتل فيه يحيي السنوار.
اغتيال السنوار يكشف أكاذيب إسرائيل
ويأتي ذلك ليكشف أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلية التي زعمت أن يحيي السنوار متواجد في نفق تحت الأرض ومحاط بالرهائن لحمايته.
عملية اغتيال يحيي السنوار
وأكدت التقارير العبرية، أن يحيي السنوار كان بصحبته قياديان كبيران في حركة حماس استشهدا معه خلال مواجهته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبها نفت حركة حماس، اليوم الخميس، إصدار أي بيان رسمي بشأن تأكيد أو نفي اغتيال يحيى السنوار.
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