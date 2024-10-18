وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

اغتيال السنوار، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، سلم توصياته بشأن صفقة تبادل الأسرى لمرافقيه قبل استشهاده، مشيرة إلى أنه كان يعتقد أن إيران لن تقدم الدعم اللازم لحماس.

يحيى السنوار كان على خلاف مع إيران

وأفادت وكالة I24 العبرية في تقرير لها اليوم: "أن السنوار سلم توصياته بشأن صفقة الرهائن لمرافقيه قبل مقتله، وكان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة"، مشيرة إلى أن "السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية".

وزعمت الوكالة أن "قائد حركة حماس رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران".