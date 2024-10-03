يحيى الدرع يقود فيزبريم المجري للتتويج بكأس العالم للأندية لليد (صور)
تُوج فريق فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد، عقب تغلبه على ماجديبورج الألماني بنتيجة 34-33، مساء اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 28-28، بينما حسم فيزبريم، اللقب المونديالي في الوقت الإضافي.
وتوج اللاعب المصري يحيى الدرع، بلقب البطولة، مع ناديه فيزبريم المجري.
وجرد فيزبريم، الفريق الألماني، من لقب المونديال، بعدما استحوذ عليه 3 مرات متتالية.
وحصد الفريق المجري، لقب كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الفريق الألماني.
فيما حصد النادي الأهلي المركز الثالث بالبطولة، بينما حل برشلونة الإسباني رابعا، بجانب الخليج السعودي في المركز الخامس، ثم الزمالك المصري في المركز السادس.
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