السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الرواني على طريقة الشيف نيفين عباس

الرواني، فيتو
الرواني، فيتو

طريقة عمل كيكة الرواني، الرواني من أنواع الكيك الشهيرة التي لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وهى تعرف أيضًا بكيك جوز الهند.

وطريقة عمل كيكة الرواني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي تسقى بالشربات لذا تعتبر مختلفة عن باقى أنواع الكيك المعروفة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة الرواني.

مكونات عمل كيكة الرواني:

5 حبات بيض

¾ كوب دقيق

½ كوب دقيق سميد

ربع كوب جوز هند

¾ كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبد

½ كوب مربى مشمش
شربات

فستق مفروم

Advertisements

طريقة عمل كيكة الرواني:

  • اخفقي البيض مع السكر إلى أن يصبح كريمي ثم ضعي الفانيليا.
  • أضيفي الدقيق والسميد وجوز الهند واخفقي.
  • ادهني صينية الفرن بالزبدة ورشي دقيق السميد.
  • صبي الخليط في الصينية.
  • أدخليها فرن ساخن عند درجة حرارة 180 لمدة 20-30 دقيقة.
  • أضيفي القطر الساخن على الكيكة الساخنة.
  • اتركيها تبرد ثم قدميها مع الفستق المفروم على الوجه.
طريقة عمل كيكة الروانى، فيتو 

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
  • ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
  • وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
  • مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
txt

عيد الحب 2024، طريقة عمل كيك الفواكه الحمراء

txt

طريقة عمل ميني تشيز كيك مخبوز، مذاق لا يقاوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكيك الروانى كيكة الروانى طريقة عمل كيكة الروانى مكونات عمل كيكة الروانى الشيف نيفين عباس

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة البرتقال، لتحلية من صنع يديك وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الليمون الأخضر، سهلة ولذيذة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة البيتي

طريقة عمل كيكة السينابون، سهلة وبسيطة وطيبة المذاق

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية