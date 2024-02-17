طريقة عمل كيكة الرواني على طريقة الشيف نيفين عباس

طريقة عمل كيكة الرواني، الرواني من أنواع الكيك الشهيرة التي لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وهى تعرف أيضًا بكيك جوز الهند.

وطريقة عمل كيكة الرواني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي تسقى بالشربات لذا تعتبر مختلفة عن باقى أنواع الكيك المعروفة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة الرواني.

مكونات عمل كيكة الرواني:

5 حبات بيض

¾ كوب دقيق

½ كوب دقيق سميد

ربع كوب جوز هند

¾ كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبد

½ كوب مربى مشمش

شربات

فستق مفروم

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طريقة عمل كيكة الرواني:

اخفقي البيض مع السكر إلى أن يصبح كريمي ثم ضعي الفانيليا.

أضيفي الدقيق والسميد وجوز الهند واخفقي.

ادهني صينية الفرن بالزبدة ورشي دقيق السميد.

صبي الخليط في الصينية.

أدخليها فرن ساخن عند درجة حرارة 180 لمدة 20-30 دقيقة.

أضيفي القطر الساخن على الكيكة الساخنة.

اتركيها تبرد ثم قدميها مع الفستق المفروم على الوجه.

طريقة عمل كيكة الروانى، فيتو

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.

ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.