الشرطة الإسرائيلية تعلن مكان احتجاز جثمان السنوار

كشفت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، أن جثمان يحيى السنوار، نقل إلى مشرحة في تل أبيب لإجراء "فحوص إضافية" بعد إعلان الجيش اغتياله في غزة.

شرطة الاحتلال تعلن مكان احتجاز جثمان يحيى السنوار

وقالت شرطة الاحتلال، إن "جثمان يحيى السنوار وصل قبل وقت وجيز إلى المركز الوطني للطب الشرعي لإجراء فحوص إضافية".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد مساء أمس، اغتيال السنوار في قطاع غزة، مع الساعات الأولى لفجر الخميس.

وقالت مصادر في حركة حماس لوكالة "رويترز"، إن هناك مؤشرات تشير إلى أن السنوار استشهد في عملية إسرائيلية في غزة، وأضاف الاحتلال إلى أنه لم تظهر أي علامات على وجود رهائن في المنطقة التي قُتل فيها السنوار.

السنوار، فيتو

وأعلن استهداف 3 مسلحين في غزة، وقال إن فحوصاته أثبتت أن أحدهم السنوار بعد شكوك حول هويته.

إجراء فحوصات إضافية على جثمان السنوار فى إسرائيل

وأرسلت عينة من الحمض النووي من جثمان السنوار إلى معهد الطب الشرعي، وأرسلت صور الأسنان إلى وحدة الطب الشرعي التابعة للشرطة، وتمت مقارنة عينة الحمض النووي بعينة من السنوار تم جمعها عندما كان في سجن إسرائيلي.

وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" إن عشرات العمليات جرت على مدار العام الماضي والأسابيع القليلة الماضية في المنطقة التي قُتل فيها السنوار، والتي "حدت من قدرة يحيى السنوار على العمل... وأدت إلى القضاء عليه".