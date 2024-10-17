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خارج الحدود

كتيب أذكار نبوية ومسبحة، ماذا كان يحمل السنوار في جعبته قبل اغتياله؟ (صور)

يحي السنوار، فيتو
يحي السنوار، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، تداولت وسائل إعلام عبرية صورا تظهر مقتنيات رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، اليوم الخميس، وذلك بعد اغتياله في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

صور لمحتويات يحيى السنوار بعد اغتياله 

وأظهرت الصورة الأولى لمحتويات السنوار، مطوية "أذكار نبوية يومية" وكتيب "أذكار نافعة" ومسبحة وساعة يد وحلوى وشريط لاصق بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأنه 1600 شيكل إسرائيلي ما يقدر بـ 430 دولارا أمريكيا.

محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 

عملية اغتيال يحيى السنوار في رفح 

وفي الصورة الثانية، يظهر سلاح رشاش من طراز "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى مخزني رصاص وجعبة عسكرية وأدوات عسكرية أخرى.

محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، فيتو 

وعرض جيش الاحتلال صورة ثالثة فيلجواز سفر فلسطيني منتهي الصلاحية منذ عام 2017، يعود لشخص يدعى هاني حميدان سليمان زعرب، الذي يعمل مدرسا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حسبما يظهر في الوثيقة.

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لحظة نقل جثمان يحيى السنوار (فيديو وصور)

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