لحظة نقل جثمان يحيى السنوار (فيديو وصور)

نشر الإعلام العبري، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، مقطع فيديو ولقطات، تظهر لحظة نقل جثمان الشهيد يحيى السنوار، من موقع اغتياله في رفح جنوب غزة.

نقل جثمان يحيى السنوار من غزة إلى تل أبيب

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية لحظة نقل جثمان السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقب استهدافه داخل مبنى تحصن داخله خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال، إلى جانب قياديين في الحركة.

كما نشر الجيش الإسرائيلي، بعض المقتنيات التى عثر عليها إلى جوار جثمان الشهيد يحيى السنوار، عقب تفجير المبنى الذي كان يقاتل من داخله.

وحرص الجيش الإسرائيلي على نقل الجثمان بهدف إجراء فحص الحمض النووي، ومطابقة البصمات مع يحيى السنوار، بناء على السجلات الموجودة لدى تل أبيب منذ أعوام أسره في سجون الاحتلال.

إسرائيل تكشف مفاجأة جديدة عن يوم اغتيال السنوار

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي فى وقت سابق من اليوم الخميس، اغتيال يحيى السنوار، وكشف لاحقا أن العملية تمت الأربعاء وفضل التكتم لحين التأكيد من هوية الجثمان بعدما تعرض للتشويه نتيجة التفجيرات.