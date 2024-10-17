خبير عسكري: اغتيال السنوار لن ينهي حركة حماس

أكد اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، أنه رغم تأكيد الاحتلال الإسرائيلي اغتيال يحيى السنوار، إلا أنه يجب انتظار إعلان حركة حماس ذلك بشكل رسمي.

كيف تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال قادة المقاومة؟

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لسياسة الاغتيالات، عن طريق أجهزة الاستخبارات، الحرب النفسية، قوات المدفعية، القوات البرية الخاصة، القوات البرية بحذر، لحرمان حماس من الفكر وتنظيم أعمالهم والقيادة والسيطرة وتطوير الأسلحة وخفض روحهم المعنوية.

الهدف من عمليات الاغتيال للاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "من ناحية أخرى فإن عمليات الاغتيال هدفها رفع معنويات قواته وتحقيق مكاسب داخلية لنتنياهو نفسه، كما أن اغتيال السنوار سيؤثر على حماس بشكل خاص والمقاومة بشكل عام، وستتحسب حماس فيما يتعلق بالإعلان عن قائد جديد كأحد الدروس المستفادة مما حدث لحسن نصر الله".

خبير عسكري: اغتيال قادة المقاومة لا يعد مكسبا لإسرائيل

وواصل، أن اغتيال القادة في المقاومة لا يعتبر مكسبا عسكريا لإسرائيل، ولكنه يعد مكسبا للاحتلال من باب استغلال الفرصة إعلاميا لرفع الروح المعنوية للداخل الإسرائيلي وتهيئة الموقف الداخلي لصالح المجازر التي ينفذها نتنياهو، مشددًا، على أن المقاومة بشكل عام لن تنتهي باغتيال قائد أو أكثر فهناك جاهزية دائما من المقاومة لمن يقود ويفكر وينظم.

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال السنوار



وزعم نتنياهو فى سياق تعليقه على اغتيال الشهيد السنوار، تمت تصفية على أيدي جنودنا، وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تنتهِ.