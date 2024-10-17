وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقائد حماس القادم بعد السنوار

يحيى السنوار، زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العالم سيكون أفضل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

رسالة واشنطن لقائد حركة حماس القادم

وتابع "بلينكن" خلال تصريحات صحفية، نأمل في أن يأخذ أي قائد جديد لحركة حماس العبرة مما حدث بعد 7 أكتوبر 2023، وأن ينظر للمعاناة منذ عام ويختار مسارًا مختلفا.

أمريكا تعلن تدخلها لاغتيال يحيى السنوار

من جانبه، كشف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، بـالبيت الأبيض، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية دعما استخباراتيا لإسرائيل ساهم في تعقب يحيى السنوار واغتياله.

مزاعم أمريكا بشأن يحيى السنوار



وتابع في زعمه: أن يحيى السنوار كان سببا في عدم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتأجيج الفوضى، واغتياله يعد بمثابة فرصة لتحرير الرهائن والتوصل إلى اتفاق.