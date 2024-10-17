محلل سياسي يحذر من مخطط شيطاني للاحتلال بعد اغتيال السنوار

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال السنوار

وزعم نتنياهو فى سياق تعليقه على اغتيال الشهيد السنوار، تمت تصفية على أيدي جنودنا، وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تنتهِ.

من جهته، قال المحلل السياسي سركيس أبو زيد، إن اغتيال يحيي السنوار، خسارة كبيرة للمقاومة بشكل عام، مشيرًا إلى أن العملية التي نفذها الاحتلال تدل على أن إسرائيل تخوض حربًا وجودية بكل معنى الكلمة.

إسرائيل الكبرى وسياسة الأرض المحروقة بأي ثمن

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، الدليل على أن إسرائيل تخوض حربًا وجودية لكونها تبيد الفلسطينيين واللبنانيين لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بأي ثمن.

ولفت إلى أن عملية اغتيال السنوار بداية نكسة جديدة، وأن الحلول الوسطية كالتسويات غير واردة الآن، فهناك معركة مفتوحة خاصة وأن إسرائيل تهدف إلى تصفية جميع القيادات والكوادر الأساسية في حماس وفي المقاومة بشكل عام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا في بيان صادر عنه اليوم الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.