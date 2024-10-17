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خارج الحدود

بايدن يعبر عن سعادته باغتيال يحيى السنوار: يوم جيد لإسرائيل وأمريكا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، زعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن مقتل يحيى السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم.

بايدن يعلق على اغتيال يحيى السنوار 

وأضاف بايدن في سياق تعليقه على اغتيال يحيى السنوار، سأتحدث مع بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب والفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة.

وزعم بايدن، أن السنوار كان مسئولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين، ومواطني أكثر من 30 دولة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا والحرب لم تنته بعد".

كلمة نتنياهو عقب اغتيال يحيى السنوار 

وأضاف نتنياهو: "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين، ووجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل".

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