صدفة تخلق واقعا جديدا، أبرز تعليقات المسئولين فى الاحتلال على اغتيال السنوار

قال وزير الدفاع الاحتلال، يوآف جالانت، اليوم: إن إسرائيل أنهت حسابا طويلا مع يحيى السنوار.

جالانت يعلق على اغتيال السنوار من حدود غزة

خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، من على حدود قطاع غزة، أهالى الأسري، قائلا: إسرائيل أنهت اليوم حسابا طويل الأمد مع يحيى السنوار، ونفعل كل شيء من أجلهم".

كاتس يزعم أن اغتيال السنوار يخلق واقعا جديدا فى غزة

من جهته زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن اغتيال يحيى السنوار، يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين.

وتابع زاعما: إن قتل السنوار يحدث تغييرا يؤدي إلى واقع جديد في غزة من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية.

الجيش الإسرائيلي مندهش من الوصول إلى السنوار

فى ذات السياق، قال مسؤول أمريكى لشبكة "سي إن إن"، أن العملية لم تكن مخصصة لاستهداف يحيى السنوار، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي مندهش أكثر منا.

وتابع: لا نعلم ما إذا كان مقتل السنوار المحتمل قد يسرع وقف إطلاق النار أو أن الطريق طويل، فالصراع العسكري المستمر بين حزب الله وإسرائيل قد يعقد أي فرصة محتملة لإنهاء الحرب.