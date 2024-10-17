الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يقصف منشآت تخزين أسلحة حوثية

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

 قصف الجيش الأمريكي منشآت تخزين أسلحة تابعة لـ"الحوثيين" في اليمن، بحسب ما ذكره مسئولون أمريكيون قناة "إيه.بي.سي نيوز".

 

غارات تستهدف صنعاء وصعدة

 وأشار المصدر ذاته نقلًا عن مسئول دفاعي أمريكي إلى أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت عدّة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

من جهتهم، أكّد الحوثيون أنّ "الرد قادم على الغارات التي استهدفت صنعاء وصعدة".

كذلك نقلت CNN عن مسئول أمريكي أنّ ضربات شُنّت بواسطة قاذفات "B-2" لمهاجمة المواقع العسكرية.

 

3 موجات من الغارات الأمريكية البريطانية

كما استهدفت قاذفات القنابل الأمريكية منشآت أسلحة تقليدية متقدّمة في اليمن تستخدم لاستهداف السفن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إنّ الجيش الأمريكي نفّذ ضربات ضدّ مستودعات أسلحة للحوثيين تحت الأرض.

وكانت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين" قد تحدّثت 3 موجات من الغارات الأمريكية البريطانية التي استهدفت صنعاء.

مصرع 13 من أسرة واحدة، حادث مروري مروع في اليمن

صاروخ من اليمن يشل حركة الطيران فى إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوثيين القيادة المركزية الامريكية حوثيين صنعاء صعدة الغارات الأمريكية البريطانية اليمن لجيش الأمريكي استهدفت صنعاء لدفاع الأمريكي

مواد متعلقة

زعيم الحوثيين: هاجمنا أهدافا إسرائيلية بـ 1000 صاروخ ومسيرة خلال عام

مسيرة الحوثيين يافا أرعبت إسرائيل وأصابت أهدافا فى قلب تل أبيب (إنفوجراف)

الجيش الأمريكي يعترف بإسقاط الحوثيين طائرة تابعة له

محلل سياسي: رد إسرائيل على الحوثيين كان متوقعًا وتل أبيب تريد توسيع الحرب

زعيم الحوثيين: البحر الأحمر منطقة محظورة على إسرائيل وأمريكا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

منوعات

المزيد

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية