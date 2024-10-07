الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

صاروخ من اليمن يشل حركة الطيران فى إسرائيل

صواريخ المقاومة،
صواريخ المقاومة، فيتو

أجبر صاروخ أطلقته جماعة الحوثي فى اليمن، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إعلان وقف حركة الطيران، وسط سماع دوي صافرات الإنذار فى جميع أنحاء الأراضى المحتلة.

إطلاق صاروخ من اليمن يشل حركة الطيران فى إسرائيل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضت البلاد لإطلاق صاروخ من اليمن، وتسبب في انطلاق عدة صفارات إنذار في السهل والوسط، وتوقفت عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في إسرائيل.

الكنيست ينكس الأعلام فى ذكرى طوفان الأقصى 

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن الكنيست أقام مراسم تأبين بمناسبة مرور عام على ذكرى «طوفان الأقصى» الموافق اليوم السابع من أكتوبر.

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