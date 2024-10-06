زعيم الحوثيين: هاجمنا أهدافا إسرائيلية بـ 1000 صاروخ ومسيرة خلال عام

أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي (الحوثيين) في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة، إن قوات الحوثي في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهدافا صهيونية بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة وكذلك استخدمت الزوارق في البحار.

هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، مضيفا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".

الاحتلال يخطط لإطلاق عملية عسكرية في الشمال

في سياق متصل، أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، عن إعلان حالة تأهب قصوى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس عشية الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الواسع في تلك المناطق.

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ما قال إنها خريطة إخلاء جديدة في منطقة شمال قطاع غزة، مشددًا على أن "منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".