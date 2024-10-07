جماعة الحوثي تعلن إطلاق مسيرات على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيي سريع، مساء اليوم الإثنين، إطلاق مسيرات على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله: "نؤكد استمرارنا في تنفيذ العديد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي".

هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

وأمس، أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي (الحوثيين) في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة، إن قوات الحوثي في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهدافا صهيونية بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة وكذلك استخدمت الزوارق في البحار.

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، متابعا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".