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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الخميس 17- 10- 2024 فى مصر

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل،مائل للبرودة فى آخره  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  21 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 28

بنها: الصغرى 21 والعظمى  28

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 28

كاترين الصغرى 16 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  31

السويس: الصغرى 20 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 20  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 30

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 23  والعظمى 34

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 35

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هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ليلا القاهرة الكبري طقس الوجه البحرى

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