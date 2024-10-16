أخبار الرياضة اليوم: ريال بيتيس يضم اللاعب عمر سيد معوض.. الأهلي يواجه الزمالك بنصف نهائي أفريقي لكرة اليد.. تحديد موعد قرعة الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي انتقال عمر سيد معوض لاعب فريق 2006 بالنادي إلي نادي ريال بيتيس الإسباني، بصفة نهائية دون الكشف عن أي من التفاصيل المادية للصفقة.

وجاء بيان الأحمر كالتالي: “ وافق الأهلي على بيع عمر سيد معوض لاعب مواليد 2006 إلي نادي ريال بيتيس الإسباني، وسوف يحصل الأهلي علي العديد من المزايا المالية وفقا للعقد المبرم”.

واقترب عمر سيد معوض من العودة إلى الملاعب من جديد بعد أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الموسم الماضي عندما كان قريبا من التوقيع لنادي بيتيس بعد قضائه فترة معايشة رفقة الفريق قبل أن توقفه الإصابة عن الانتقال إلي النادي الإسباني حينها

حدد مسئولو رابطة الأندية واتحاد كرة القدم، موعد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، موعد قرعة الدوري المصري، والتي تنطلق يوم 30 أكتوبر الحالي.

وأكدت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، أنه قد تقرر إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، في الثالثة عصرًا، بمقر مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر، أن القرعة ستجرى تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري.

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

ويتضمن ذلك إعادة هيكلة الإجراءات والضوابط الخاصة بـ سفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الاسراف فى المشاركات الخارجية.

استمرت رياح التغيير داخل الاتحادات الرياضية، قبل ماراثون الانتخابات المقبلة في الاتحادات، وذلك في أعقاب الأزمات التي شهدتها بعثة مصر التي شاركت بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكشف مصدر بـ وزارة الشباب والرياضة، أن كلا من سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، وحسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي عن عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة.

تحدث مارك لورنسون نجم ليفربول السابق، عن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، في ظل انتهاء عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال لورنسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا رحل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد عن ليفربول، فسيكون ذلك يومًا حزينًا للغاية بالنسبة لليفربول، يجب أن نقول إن الثلاثة لاعبين من الطراز العالمي في مراكز رئيسية في التشكيلة الأساسية، لذا سيكون ذلك مشكلة حقيقية لسلوت في المستقبل".

استقر النادي الأهلي بشكل نهائي علي تجديد عقود 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الانتهاء من أجندة أكتوبر التي تتضمن ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات الهامة.

وينتظر الأهلي خوض العديد من المنافسات الهامة خلال الأيام المقبلة من شهر أكتوبر الجاري، علي رأسها بطولة كأس السوبر المصري، ومباراة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتينتال.

واتخذ محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء قرار بتجديد عقود مصطفى شوبير، مروان عطية، وأحمد كوكا لاعبي الفريق، بجانب تحسين الجوانب المالية الخاصة بكل لاعب، وذلك عقب انتهاء السوبر المصري ومباراة العين للحفاظ علي تركيز اللاعبين.

كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بات على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "fichajes" الإسبانية، أن محمد صلاح أقرب الآن إلى الدوري السعودي، ومتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير له بقميص ليفربول، وأن النجم المصري يسير على خطى بعض النجوم العالميين الذين اختاروا إنهاء حياتهم المهنية في الدوري السعودي وتأمين عقد مربح براتب كبير.

ويذكر التقرير أنه بالنسبة لصلاح، ستكون هذه فرصة للانطلاق في تحدٍ جديد بعد تحقيق جميع الأهداف تقريبًا مع ليفربول.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا لمنتخب الأسود الثلاثة.

وأوضح بيان الاتحاد أن توخيل سيتولى تدريب منتخب إنجلترا بداية من 1 يناير 2025، ليخلف المدرب المؤقت لي كارسلي.

وأضاف: "سيعاون توخيل في مهمته الجديدة، المدرب الإنجليزي أنتوني باري".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى إنجاز الاتفاق مع المدرب الألماني منذ الأسبوع الماضي، حيث وقع صاحب ال51 عاما على عقده يوم 8 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل الإعلان الرسمي لما بعد نهاية فترة التوقف الدولي، لعدم تشتيت انتباه اللاعبين.