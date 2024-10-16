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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ كرة اليد

قمة كرة اليد بين
قمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك

كرة اليد، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد فوز الأحمر على رجاء أغادير المغربي مساء اليوم في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتقام بطولة إفريقيا لكرة اليد في المغرب، من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، يأتي على رأس الأندية المشاركة ناديا الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، ليضرب موعدًا مع الزمالك في إطار لقاءات نصف نهائي المسابقة القارية.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من: "إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم".

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد 

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره اديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

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في انتظار الأهلي، الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد 

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