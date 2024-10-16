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رياضة

ثورة التغيير بعد أولمبياد باريس، اعتذار رؤساء اتحادين عن عدم خوض الانتخابات المقبلة

بعثة مصر في أولمبياد
بعثة مصر في أولمبياد باريس

أولمبياد باريس، استمرت رياح التغيير داخل الاتحادات الرياضية، قبل ماراثون الانتخابات المقبلة في الاتحادات، وذلك في أعقاب الأزمات التي شهدتها بعثة مصر التي شاركت بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكشف مصدر وزارة الشباب والرياضة، أن كلا من سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، وحسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي عن عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة.

رياح التغيير تضرب 8 اتحادات بعد أزمة أولمبياد باريس

كما تتضمن ثورة التغيير في الاتحادات الرياضية بعد أزمات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، 8 اتحادات رياضية أولمبية بعد اعتذار رؤساء مجالس إدارات اتحادات السلاح، الكانوي والكياك، الهوكي، القوس والسهم، عن عدم خوض الانتخابات المقبلة.

كما تتضمنت التغييرات إحالة اتحادات الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى لجهات التحقيق لمخالفات مالية.

وطالب الكثيرون في الوسط الرياضي بضرورة إجراء تغييرات في قيادات ومسئولي الاتحادات الرياضية  بعد الزمات التي شهدتها بعثة مصر في أولمبياد باريس، وتراجع النتائج بشكل ملحوظ بحصد 3 ميداليات فقط، إلى جانب استبعاد لاعبة الملاكمة بسبب زيادة وزنها، والقبض على مصارع بتهمة التحرش، واكتشاف خوض ندى حافظ لاعبة السلاح للمنافسات وهي حامل، وغيرها من الأزمات الإدارية التي فجرت الانتقادات ضد البعثة.

 

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