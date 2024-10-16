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رياضة

إقالة مانشيني خلال ساعات من منتخب السعودية وتحديد بديله

روبرتو مانشيني مدرب
روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية

اقترب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، من الرحيل عن تدريب الأخضر بعد تراجع النتائج في تصفيات كأس العالم.

وبات منتخب السعودية في موقف صعب بعد الاكتفاء بحصد 5 نقاط، وإهدار 7 نقاط من أصل 12 في سباق المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم، أن الساعات الأخيرة شهدت اجتماعات مكثفة لمسؤولي الكرة السعودية، من أجل حسم مصير مانشيني، حيث تتواصل الجلسات من أجل اتخاذ قرار يقضي بإقالة المدير الفني لمنتخب السعودية واختيار مدير فني بديل ذو إمكانيات عالية وخبرات في مجال التدريب.

وأوضحت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى إمكانية عودة المدرب السابق الفرنسي هيرفي ريناد، لا سيما بعد قيادته الأخضر للصعود لكأس العالم وتحقيق إنجاز الفوز على الأرجنتين.

وأكدت أن قرار إقالة مانشيني سيعلن خلال ساعات وفي الوقت ذاته اسم المدير الفني الجديد سواء ريناد أو مدير فني آخر.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

فيما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه اتحاد كرة القدم السعودي للإطاحة بالمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من قيادة "الأخضر" السعودي، واختيار مدرب وطني بديلًا له لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. 

ويواجه مانشيني موقفًا عصيبا، بعد قيادته المنتخب السعودي لتحقيق نتائج مخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، حتى الآن، حيث تعادل مع أندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان، ولم يحقق سوى فوز واحد في التصفيات كان على الصين خارج المملكة.

موقف اتحاد الكرة السعودي من استمرار مانشيني

ولم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن موقفه الرسمي بشأن إقالة أو استمرار مانشيني، لكن ياسر المسحل، رئيس اتحاد اللعبة، بدا أمس غاضبًا في تصريحاته الإعلامية عقب اللقاء، مؤكدًا وجود قرارات ستصدر قريبًا بعد الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة مانشيني لمناقشته في تراجع أداء "الأخضر" الفترة الماضية.

ويقع "الأخضر" في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 5 نقاط، خلف اليابان وأستراليا.

 

مدرب سعودي يقترب من خلافة مانشيني

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، نقلًا عن مصادرها بأن "مدرب الحزم، صالح المحمدي، يقترب من قيادة المنتخب السعودي، خلفًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيتي".

وكان صالح المحمدي تولى تدريب فريق الحزم في نهاية الموسم الماضي بشكل مؤقت وأنقذه من الهبوط، حتى وقع على عقد دائم معه إلى الآن.

يذكر أن المحمدي اعتزل عالم كرة القدم في 2009، عندما كان يبلغ من العمر 28 عامًا فقط، بعد مشوار احترافي خاضه حصريًّا مع الأهلي، نادي نشأته، باستثناء 5 أشهر قضاها معارًا للفيصلي بين يناير ومايو 2007، وموسم أخير ارتدى فيه شعار أبها، قبل تعليق حذاءيه.

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