تنفيذا لتوجيهات الرئيس، الشباب والرياضة تعيد هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

ويتضمن ذلك إعادة هيكلة الإجراءات والضوابط الخاصة بـ سفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الاسراف فى المشاركات الخارجية.

كما يتضمن القرار الوازري تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة، وكذلك تقنين وضبط الاجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر.

وسبق أن أصدر الوزير قرارًا بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن قرار إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس واستكمالًا لحوكمة المنظومة الرياضية.

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخري من الإجراءات والضوابط سعيا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نشر اللائحة الملية والإدارية لإجراءات سفر البعثات الرياضية في الجريدة الرسمية

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 228، الصادر في 16 أكتوبر 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1424 لسنة 2024، بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحـضور اجتماعـات الهيئات الرياضية الدولية وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية.

وجاء في المادة الأولي لقرار وزارة الشباب والرياضة "تعتمد اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحـضور اجتماعـات الهيئات الرياضية الدولية وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية."

ويلغي قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة رقم ١٠٢٧ لسنة ٢٠١٨، باعتمـاد لائحة السفر.