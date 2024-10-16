إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، عن اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي.

شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيلي جندته إيران

وكانت الشرطة الإسرائيلية والشاباك قد أكدا قبل يومين "إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين".

ويوم الاثنين الماضي زعم جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل، اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة.

اعتقال إسرائيليين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، أفاد بيان مشترك "باقتراب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".