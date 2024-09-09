الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشاباك الإسرائيلي يحذر: أي تغييرات بالمسجد الأقصى تؤدي إلى انتفاضة عنيفة

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس الشاباك رونين بار، حذَّر من أن أي تغييرات في المسجد الأقصى قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة عنيفة.

 

الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه سيبني كنيسًا بالمسجد الأقصى، "انطلاقًا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين".

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقًا على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى".

 

محكمة إسرائيلية تعاقب امرأة ألقت الرمال على بن غفير بأحد الشواطئ

عائلات أسرى الاحتلال: النصر الوحيد بالحرب هو عودة أولادنا ونتنياهو يعرقل الصفقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشاباك المسجد الأقصى بن غفير اليهود مكتب نتنياهو

مواد متعلقة

أبو عبيدة: عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير أمتنا ومآلات طوفان الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

بعد استدعاء مخابرات الاحتلال للتحقيق، الإفراج عن خطيب الأقصى

نتنياهو يرفض طلب بن غفير ببناء كنيس يهودي عند المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

بعد قليل، محاكمة 4 متهمين بقتل شاب دافع عن خطيبته ضد التحرش بالجيزة

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية