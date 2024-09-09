الشاباك الإسرائيلي يحذر: أي تغييرات بالمسجد الأقصى تؤدي إلى انتفاضة عنيفة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس الشاباك رونين بار، حذَّر من أن أي تغييرات في المسجد الأقصى قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة عنيفة.
الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه سيبني كنيسًا بالمسجد الأقصى، "انطلاقًا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين".
وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقًا على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى".
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