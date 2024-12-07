أسعار ملابس الأطفال تحرق جيوب المواطنين.. ارتفاعات تصل لـ150 جنيها في القطعة.. وغلاء المواد الخام «أبرز الأسباب» (فيديو وصور)

شهدت منطقة العتبة في القاهرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار ملابس الأطفال هذا العام، حيث تتراوح الزيادة بين 70 إلى 150 جنيهًا للقطعة الواحدة مقارنة بالعام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار القطن، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

ورغم أن العتبة كانت من أهم الأسواق الي يلجأ إليها المصريون خاصة من محدودي الدخل لشراء احتياجاتهم إلا أن المنطقة شهدت مؤخرا إقبالا أقل من المتوسط نتيجة لارتفاع الأسعار، وبدلا من شراء الفرد لقطعتين أو ثلاثة من الملابس كما كان متبع من قبل أصبح الشراء قطعة واحدة ومن الممكن الاستغناء عن ذلك أيضا إذا كان السعر مبالغ فيه.

عدسة فيتو تجولت في أسواق العتبة ورصدت أسعار ملابس الأطفال:

أسعار ملابس الأطفال:

ملابس الأطفال من سن 6 أشهر حتى سنتين:

طقم 3 قطع (للأولاد والبنات): 320 جنيها.

طقم أولادي قطعتين (قطن مستورد مبطن): 250 جنيها.

طقم 3 قطع (جاكيت مضلع مبطن فرو، بنطلون، بلوزة قطن): 420 جنيها.

طقم 3 قطع (جاكيت كاروهات مبطن فرو تركي، بنطلون جبردين، بلوزة قطن): 450 جنيها.

ملابس البنات:

طقم 3 قطع (جاكيت مبطن فرو، بنطلون ميلتون، بلوزة): 350 جنيها.

الجواكيت:

جاكيت بامب (سوستة أو كباسين، مبطن فايبر حراري): 350 جنيها (من سن سنتين حتى 8 سنوات).

جاكيت فرو (سوستة): 250 جنيها (من سن سنتين حتى 10 سنوات).

ملابس الأولاد من سن 14 حتى 18 سنة:

طقم سوت كامل (بنطلون، قميص، تي شيرت مضلع): 550 جنيها.

ملابس البنات من سن 14 حتى 18 سنة:

طقم ترينج خروج (قطعتين شتوي قطن معالج ضد الوبر): 520 جنيها.

طقم كامل (بنطلون جينز، بلوزة خريفي مضلع): 150 جنيها.

رأي البائعين:

أوضح مصطفى، أحد بائعي الملابس في منطقة العتبة، أن الزيادة في الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار القطن وأشار إلى أن الزبائن أصبحوا أكثر حرصًا على مقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة لمعرفة السعر الحقيقي للسلع، وذلك بسبب جشع بعض التجار وزيادة نسبة الربح على القطعة الواحدة.

يقع مول القدس في شارع الجيش بمنطقة العتبة، ويشتهر بتقديمه مجموعة واسعة من الملابس الحريمي بأسعار تنافسية، ويضم المول العديد من المحلات التي تقدم أحدث صيحات الموضة بجودة عالية، مما يجعله وجهة مفضلة للكثير من النساء، خاصة العرائس اللواتي يبحثن عن أفضل العروض والخيارات.

نصائح لشراء ملابس الأطفال

وينصح الخبراء والباعة في مول القدس بشراء الملابس في بداية الموسم، حيث تكون الجودة والخامات أفضل بسبب التنافس بين المصانع على تقديم أفضل المنتجات. كما أن الأسعار تكون أكثر استقرارًا في بداية الموسم مقارنة بنهايته.

وتظل منطقة العتبة وجهة رئيسية للعديد من الأسر المصرية لشراء ملابس الأطفال، رغم الارتفاع في الأسعار، نظرًا لتنوع الخيارات المتاحة وجودة المنتجات.