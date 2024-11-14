ملابس الشتاء للأطفال بوكالة البلح.. الأسعار تبدأ من 35 جنيهًا.. تخفيضات وعروض وتنوع في الموضات.. وإقبال كثيف على السويتشيرت (صور)

مع اقتراب فصل الشتاء، يتجه الكثير من المصريين إلى وكالة البلح في القاهرة لشراء ملابس الشتاء بأسعار معقولة، حيث تتميز وكالة البلح بأسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار محلات الملابس الجديدة.

وتقع وكالة البلح في منطقة بولاق أبو العلا، وهي واحدة من أشهر الأسواق الشعبية في مصر، حيث يمكن العثور على مجموعة واسعة من الملابس المستعملة والجديدة بأسعار تنافسية.

أسعار ملابس الشتاء في وكالة البلح

وتتميز وكالة البلح بتنوع كبير في أسعار الملابس الشتوية، مما يجعلها وجهة مثالية لجميع الفئات الاجتماعية، وتبدأ أسعار الجواكت من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه للجواكت الجينز. أما البلوفرات، فتتراوح أسعارها بين 55 و150 جنيه، مما يوفر خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

وبالنسبة لملابس الأطفال، تبدأ الأسعار من 35 جنيه لحديثي الولادة حتى 3 سنوات، بينما تتراوح أسعار البنطالونات للأطفال بين 75 و200 جنيه كما تبدأ اسعار البلوفرات والسويتشيرت من 35 جنيها، هذا التنوع في الأسعار يجعل من السهل على الأسر العثور على ملابس مناسبة لأطفالهم دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

تفاصيل أخرى عن الملابس

وتبدأ أسعار البنطلونات الجينز من 100 جنيه وتصل إلى 300 جنيه، مما يوفر خيارات متعددة لمحبي هذا النوع من الملابس.

القمصان الشتوية تتوفر بسعر 150 جنيه، بينما تتراوح أسعار الشروال بين 100 و150 جنيه، أما السويتشيرت، فيتراوح سعره بين 150 و250 جنيه، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للباحثين عن ملابس مريحة ودافئة والتي شهدت إقبالا كثيفا.

أبرز المعلومات عن منطقة وكالة البلح

وتعتبر وكالة البلح واحدة من أقدم الأسواق في القاهرة، وتقع تحت كوبري 15 مايو في منطقة بولاق أبو العلا.

وتشتهر الوكالة ببيع الملابس المستعملة والمستوردة بأسعار منخفضة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من المصريين، بالإضافة إلى الملابس، يمكن العثور في الوكالة على مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأحذية والحقائب والإكسسوارات.

وتتميز الوكالة بأجوائها الشعبية والحيوية، حيث يتوافد إليها الناس من مختلف أنحاء القاهرة للتسوق والاستمتاع بتجربة شراء فريدة، الباعة في الوكالة معروفون بحسن تعاملهم مع الزبائن، وغالبًا ما يكون هناك مجال للتفاوض على الأسعار، مما يضيف إلى جاذبية التسوق في هذا السوق العريق.