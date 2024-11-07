زين بيتك بأقل الأسعار من العتبة.. زهور ونباتات وأشجار صناعية تخطف الأنظار.. زهرة الصبار بـ 25 جنيه وشجرة الكريز بـ 350 (فيديو وصور)

منطقة العتبة في القاهرة واحدة من أبرز المناطق التجارية التي تشتهر بتنوع منتجاتها وأسعارها المناسبة. ومن بين المنتجات التي تحظى بشعبية كبيرة في هذه المنطقة هي النباتات الصناعية، والتي أصبحت خيارًا مفضلًا للعديد من الأسر والمكاتب نظرًا لجمالها وسهولة العناية بها.

ورصدت عدسة فيتو أسعار النباتات الصناعية في العتبة كالتالي:

زهرة الصبار الصغيرة: تبدأ أسعارها من 25 جنيهًا، وهي خيار اقتصادي وجميل لتزيين المساحات الصغيرة. شكل الصبار الأكبر: يتراوح سعره بين 130 جنيهًا للحجم المتوسط و550 جنيهًا للحجم الأكبر، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. شجرة الذرة: تتراوح أسعارها بين 600 و700 جنيه، وهي تضفي لمسة طبيعية على الديكور الداخلي. شجرة المشمش ذات الأوراق البيضاء: يبلغ سعرها حوالي 350 جنيهًا، وتتميز بأوراقها الجميلة التي تضفي رونقًا خاصًا. شجرة الكريز: تتوفر بسعر 350 جنيهًا، وهي خيار رائع لإضافة لمسة من الألوان إلى أي مساحة. الأزهار الصغيرة بقاعدة فايبر: سعرها 100 جنيه للواحدة، بينما الأزهار ذات القاعدة البورسلين يبلغ سعرها 200 جنيه. باقات الأزهار: تتراوح أسعارها بين 10 جنيهات للباقات المصرية و200 جنيه للباقات المستوردة، مع وجود خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق. النباتات الصغيرة: تتراوح أسعارها بين 30 و45 جنيهًا حسب الشكل والحجم. النباتات بقاعدة استانلس: تبدأ أسعارها من 1200 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، وهي فئة أعلى تناسب الديكورات الفاخرة





طرق الاعتناء بالزرع الصناعي في المنزل سهلة وبسيطة

مقارنة بالنباتات الطبيعية، إليك بعض النصائح للحفاظ على مظهره الجميل:

التنظيف الدوري: استخدم مكنسة كهربائية أو يدوية لإزالة الغبار والأوساخ. الغسل بالماء والصابون: يمكنك تنظيف النباتات الصناعية بالماء والصابون اللطيف لإزالة البقع والأوساخ. إزالة البقع الصعبة: إذا كانت هناك بقع صعبة مثل عصارة الأشجار، يمكنك استخدام الثلج الجاف لتجميد البقعة ثم إزالتها بسهولة.



الزرع الصناعي يأتي بأنواع وأشكال متعددة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، إليك بعض الأنواع الشائعة:

الشجر الصناعي:

شجرة الصنوبر الصناعية : تشبه شجرة الصنوبر الطبيعية وتستخدم كثيرًا في الديكور الداخلي.

: تشبه شجرة الصنوبر الطبيعية وتستخدم كثيرًا في الديكور الداخلي. شجرة الصبار الصناعية : مفضلة لشكلها الفريد وسهولة العناية بها.

: مفضلة لشكلها الفريد وسهولة العناية بها. شجرة الفواكه الصناعية: تستخدم كديكور في المطابخ والمطاعم.

الورد الصناعي:

ورد السيكورا الربيعية : يتميز بألوانه الجميلة ويضفي لمسة جمالية على المكان.

: يتميز بألوانه الجميلة ويضفي لمسة جمالية على المكان. ورد الزينة: يأتي بألوان وأشكال متنوعة ويستخدم لتزيين الطاولات والأرفف.

الزرع الجداري:

رول اللبلاب : يستخدم لتغطية الجدران في البلكونات والنوافذ.

: يستخدم لتغطية الجدران في البلكونات والنوافذ. الزرع الجداري المزهر: يأتي بألوان مختلفة ويستخدم لتزيين جزء من الحائط.

مراكن الزرع الصناعي:

مراكن بلاستيكية أو خشبية: تناسب الديكور الداخلي وتضفي لمسة طبيعية على الغرف



تتميز منطقة العتبة بتوفير مجموعة واسعة من النباتات الصناعية التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، مما يجعلها وجهة مثالية لكل من يبحث عن إضافة لمسة جمالية إلى منزله أو مكتبه دون الحاجة إلى العناية المستمرة.