أيمن فتحي رئيسا لشركة النادي الأهلي لكرة القدم خلفا للقيعي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تعيين أيمن فتحي رئيسا لشركة كرة القدم عقب الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي اليوم، الثلاثاء، لاعتماد إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الأهلي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، تعيين أيمن فتحي رئيسا لشركة كرة القدم خلفا لـ عدلي القيعي الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في شركة الكرة، وقبل النادي ذلك.

من ناحية أخرى، يتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إلى الإمارات من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏