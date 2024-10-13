الأحد 13 أكتوبر 2024
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خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

ترامب خلف زجاج مضاد
ترامب خلف زجاج مضاد للرصاص، فيتو

دونالد ترامب ، بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال فاشلتين، ظهر المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية كاليفورنيا خلف زجاج مضاد للرصاص، وسط مؤيديه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال فاشلتين أثناء تجمع انتخابي وسط أنصاره، ففي يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، بإطلاق الرصاص عليه أثناء توجيه كلمة لحشد كبير من أنصار.

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب


ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإنه تم إطلاق نار، داخل تجمع حاشد لأنصار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب.

وأوضحت، أنه تم اصطحاب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إلى خارج المسرح خلال تجمع حاشد بعد إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا.

دماء على وجه ترامب بعد محاولة اغتياله


وأظهرت مقاطع الفيديو، وجود دماء على وجه ترامب، عقب إطلاق الرصاص عليه، وقام بعدها بالتلويح بيده لأنصاره بهدف طمأنتهم على حالته الصحية.

المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق

وفى سبتمبر أظهر مقطع فيديو جديد لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، على الطريق السريع في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا.

ويُظهر الفيديو إيقاف عناصر الأمن للمشتبه به وتكبيل يديه، بعد مطاردته وهو على متن سيارة.

ووجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها ترامب، تهمتي حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

 

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا.

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دونالد ترامب ولاية كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية بنسلفانيا

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