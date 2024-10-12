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خارج الحدود

ترامب: عودتي إلى البيت الأبيض ستكون تحريرا لـ«أمريكا المحتلة»

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

 واصل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، انتقاده اللاذع للمهاجرين و"شيطنتهم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "محتلة" وأن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سيكون بمثابة إنهاء لهذا الاحتلال.

وفي كلمة له تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، وصف ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بأنها "مجرمة استوردت جيشا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون"، على حد تعبيره.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مدينة أورورا في ولاية كولورادو: "أمريكا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أمريكا المحتلة من جانب قوة إجرامية".

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