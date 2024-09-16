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خارج الحدود

"يكرهه مثل أي شخص عاقل"، أول تعليق من نجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

المتهم باطلاق نار
المتهم باطلاق نار علي ترامب، فيتو

 أكد أوران روث نجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب ، أن والده لا يعتنق العنف وليس بحوزته أي أسلحة، وأنه لا يصدق  رواية أنه أقدم على محاولة الاغتيال.

 

نجل صاحب محاولة ترامب يدافع عن والده 

 وتحدث نجل صاحب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية المقبلة لأول مرة لصحيفة "ديلي ميل" متسائلا: "كانت هذه أول مرة أسمع عن وقوع محاولة اغتيال. هل أصيب والدي برصاصة أو جُرح؟".

 
وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاما للصحيفة أن والده يكره دونالد ترامب كما يفعل  أي شخص عاقل.

وأردف: "لكنه ليس شخصا عنيفا ولا يستطيع تصديق أن والده يستهدف الرئيس، إنه والدي وكل ما لديه هو مخالفات مرورية قليلة، على حد علمي هذا جنون. أعرف والدي وأحبه، لكن هذا الأمر لا يشبهه على الإطلاق".

 

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وتابع: "ليس لدى والدي خبرة عسكرية، وسافر إلى أوكرانيا بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022 للمساعدة في التطوع وتقديم المساعدة للمتضررين".

كما ألمح إلى وجود خلافات مع والده الذي انتقل للعيش معها في هاواي قبل بضع سنوات وأنه لم يكن يعلم أن والده كان في فلوريدا.

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