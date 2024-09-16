الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب: اللعب بالنار له عواقب
قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن ما قيل عن أن المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب له صلات بأوكرانيا يظهر أن اللعب بالنار له تبعات وعواقب.
الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب
ولدى سؤاله عما وصفها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بأنها محاولة فيما يبدو لاغتيال ترامب، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "ليس نحن من يجب علينا التفكير في ذلك بل أجهزة المخابرات الأمريكية. على أي حال اللعب بالنار له عواقب".
وبدا أن التعليق يشير إلى دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد روسيا.
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