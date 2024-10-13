الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

40 دولة في اليونيفيل تدعو لحماية القوة الأممية وتدين الهجمات ضدها

قوات اليونيفيل، فيتو
قوات اليونيفيل، فيتو

أعربت 40 دولة على الأقل عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وحضت على حماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة.

وقالت تلك الدول المساهمة في اليونيفيل "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب".

وحسبما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، أضافت الدول ومن بينها الهند وألمانيا: "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات". حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت الدول، وبينها كذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا، "نعتبر دور اليونيفيل بالغ الأهمية خصوصا في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

ومن الدول الموقعة نيبال وإندونيسيا اللتان أصيب اثنان من عناصرهما في اليونيفيل بجروح طفيفة إثر إطلاق النار على المقر الرئيس للقوة الأممية.

وحذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من نزاع إقليمي "كارثي" فيما يقاتل الجيش الإسرائيلي ميليشيا "حزب الله"، وحركة حماس الفلسطينية المتحالفتين مع إيران.

وقد استهدفت نيران إسرائيلية القوة الأممية الأمر الذي أثار منذ الجمعة انتقادات دبلوماسية دولية وإدانات، صدرت كذلك عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة واتهامات بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"عمدا" على مواقعها. ما أدى إلى إصابة 5 من قوات حفظ السلام في يومين.

وقالت روما إن ذلك قد يرقى إلى "جرائم حرب"، واستدعت على غرار باريس السفير الإسرائيلي للاحتجاج.

تنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.

وهذه القوة التي تضم أكثر من 9500 جندي، عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من عام.

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قوة الامم المتحدة جنوب لبنان اليونيفيل

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