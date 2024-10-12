السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اليونيفيل: رفضنا طلبا إسرائيليًا بإخلاء مواقعنا في جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قال  المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إنه رفض طلبا إسرائيليا بإخلاء مواقع القوة جنوب لبنان

اليونيفيل ترفض إخلاء مواقعها في لبنان

 وتابع المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: إن استهداف إسرائيل لقواتها في جنوب لبنان "تطور خطير".

وأضاف أن "إسرائيل تنتهك القرار 1701 من خلال استهداف قواتنا"، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل متواصلة. 

وأضاف المتحدث باسم اليونيفيل، في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن "القوات الإسرائيلية طلبت منا الابتعاد عن الخط الأزرق".

 

وشدد على أنه "يجب على إسرائيل ضمان سلامة قواتنا في جنوب لبنان"، وكذلك على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال أمس الجمعة، إن جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا في غارة إسرائيلية بالقرب من برج المراقبة الخاص بهما في جنوب لبنان، بينما هزت انفجارات القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في المنطقة للمرة الثانية في 48 ساعة وسط مواجهات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ودول غربية بالهجمات.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن هذا "تطور خطير"، مضيفة أنه يجب ضمان أمن أفراد قوة الأمم المتحدة وممتلكاتها. 

واستدعت فرنسا السفير الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان.

وقالت روسيا إنها "غاضبة" وطالبت إسرائيل بالامتناع عن "الأعمال العدائية" ضد قوات حفظ السلام.

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إسرائيل الأمم المتحدة الجيش اللبناني القوات الاسرائيلية

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