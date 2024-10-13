الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان المحتل بطائرة مسيرة (فيديو)

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

الحرب على لبنان، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل، أمس السبت.

وعبر منصتها على “تليجرام” بثت المقاومة مشاهد لتنفيذ العملية التي أظهرت انطلاق طائرة مسيرة باتجاه هدف حيوي في الجولان المحتل، وَفق ما جاء بالفيديو.

وقالت المقاومة في بيان لها إن ضرباتها تأتي “استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”، وأكدت “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وبوقت سابق اليوم، أكدت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت هدفين في أم الرشراش “إيلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير”.

وبالتزامن، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “رصد هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر كان متجها نحو إسرائيل من دون اختراق أجوائها”.

وأضاف في بيان “الحدث انتهى، الهدف لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، المراقبة الجوية كانت دقيقة ولم يحدث أي خرق للمجال الجوي”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب على لبنان المقاومة الإسلامية في العراق الجولان

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل لجنوب لبنان بصاروخ موجه

إسرائيل تطالب بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف سوق مدينة النبطية في جنوب لبنان

خلال زيارته لـ لبنان، رئيس الشورى الإيراني: ندعم قرارات المقاومة

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

خالد الغندور يكشف حقيقة قانونية قيد الأهلي لـ وسام أبو علي وهل يتم سحب درع الدوري؟

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

بعد تصريحاته الأخيرة، أيمن يونس يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن (فيديو)

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

إصابة 7 أشخاص في حريق مول التجمع الخامس، والحماية المدنية تحاصر النيران (صور)

منوعات

المزيد

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية