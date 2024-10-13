أوستن يدعو نظيره الإسرائيلي بحماية قوات يونيفيل في لبنان

الحرب على لبنان، أبدى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "قلقه العميق" بشأن إصابة عدد من قوات الأمم المتحدة المؤقتة لـ حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وجاء في بيان أوستن:

تحدثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء أمس السبت، وأعربت عن قلقي العميق إزاء التقارير التي تفيد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، فضلا عن مقتل جنديين لبنانيين.



وأضاف: “شددت بقوة على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن".



وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أثَرت على الوضع الإنساني المتردي في غزة، موضحا: “ ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته”.



وتابع: “أكدت من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والصارم بأمن إسرائيل”.

وتنتشر قوات اليونيفيل جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل، وتضم نحو 10 آلاف جندي، وهي عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، منذ فتح الأخير جبهة قتال في أكتوبر 2023.