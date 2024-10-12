خبير قانون دولي: الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح سلامة لـ فيتو أن هذه الأفعال ليست مجرد اعتداءات عسكرية، بل تمثل تحديًا مباشرًا للنظام الدولي العام وسيادة القانون.

وأشار الدكتور سلامة إلى أن الاتفاقيات الأربع لجنيف تنص على حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني مثل قوات حفظ السلام.

وأضاف أن الاعتداء على هذه القوات يمثل انتهاكًا مباشرًا لتلك الاتفاقيات، ويعوق أداءها لمهامها الأساسية في حفظ السلام والسلم العالمي.

كما اعتبر سلامة أن مثل هذه الاعتداءات تصنف كجرائم حرب، ويجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، كجزء من جهود تحقيق العدالة.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لحماية قوات حفظ السلام الدولية، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على القوات المؤقتة لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، وعلى مركز للجيش اللبنانى فى بلدة كفرا بالجنوب، والذى راح ضحيته شهيدان و3 جرحى، موجة من الغضب العربى والدولى.