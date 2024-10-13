ماذا حدث قبل 7 أكتوبر؟، إيران ترد على تقرير الوثائق السرية

غزة الآن ، ردت إيران على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، يتحدث عن "وثائق سرية" تربط طهران بالهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر من العام الماضي.

وبعد الذكرى الأولى للهجوم، نشرت "نيويورك تايمز" تقريرا بعنوان "وثائق سرية تظهر أن حماس حاولت إقناع إيران بالانضمام إلى هجومها في السابع من أكتوبر"، كشفت فيه ما كان في محاضر العديد من الاجتماعات السرية التي عقدتها حماس في الفترة التي سبقت الهجوم.



وورد في المحاضر، وفق الصحيفة الأمريكية، ما يشير إلى جهود حماس لإقناع حليفيها، إيران وحزب الله، بالانضمام إلى الهجوم.

لكن البعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة، نفت صحة هذا التقرير.

وقالت البعثة لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "بينما صرح مسئولو حماس المتمركزون في الدوحة أنهم أيضا لم يكن لديهم علم مسبق بالعملية، وأن كل التخطيط واتخاذ القرار تم حصريا من قبل الجناح العسكري للحركة داخل غزة، فإن أي ادعاء يحاول ربط إيران أو حزب الله بالهجوم، جزئيا أو كليا، خال من المصداقية ويأتي من وثائق ملفقة".

وانخرطت إيران فعليا في الصراع المستعر بالشرق الأوسط، إذ شنت هجومين على إسرائيل الأول في أبريل والآخر في أكتوبر، وسط توقعات برد إسرائيلي وشيك على الهجوم الثاني.