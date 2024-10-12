إسرائيل تطالب بإخلاء المزيد من القرى في جنوب لبنان

طالبت إسرائيل بإخلاء قرى وأماكن جديدة في جنوب لبنان واستهدفت موقعا جديدا في شماله، يوم السبت، بينما أُصيب فرد ثالث من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في الصراع المتفاقم.

إسرائيل تأمر بإخلاء مواقع جديدة

ونقلت رويترز عن مصدر بالدفاع المدني قوله إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في لبنان.



ويقع أحد الأماكن المستهدفة في بلدة دير بللا شمال لبنان الذي لم يتعرض للقصف من قبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جماعة حزب الله أطلقت قرابة 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل، يوم السبت، دون أن يقدم تفاصيل.

وأمر الجيش الإسرائيلي أيضا سكان 23 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط.

وشمل الأمر الذي صدر عبر بيان عسكري قرى في جنوب لبنان كانت أهدافا لهجمات إسرائيلية في الآونة الأخيرة، والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية.