السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ينفذها نتنياهو في غزة، محلل سياسي فلسطيني يكشف تفاصيل «خطة الجنرالات»

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني: إن ما يحدث في الفترة الحالية من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة استغلال لتحول الإعلام العالمي لرصد الأحداث في لبنان.

خطة الجنرالات في غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل تسليط ضوء الإعلام على ما يحدث في لبنان، وبدأ في تنفيذ «خطة الجنرالات» في غزة، وتمثلت في منع دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

الهدف من خطة الجنرالات في غزة

وتابع: «الهدف الرئيس من خطة الجنرالات تكمن في تحقيق هدفين، الأول القضاء على كل من في شمال وجنوب غزة وما تبقى من السكان، أو بالأحرى تحديد الأعداد التي تدخلها، والهدف الآخر كما تدعي إسرائيل أن من يتبقى في غزة بعد الضغط العسكري سيكون المسلحون فقط.

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ضغط ماكرون

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول الضغط من أجل وقف إطلاق النارعلى لبنان، إلى جانب تصريحاته الأخيرة التي تمنع إيران من توصيل السلاح إلى لبنان.

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