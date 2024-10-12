السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 27 فلسطينيا في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 آلاف الشهداء والجرحى فى غزة 

وُيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

42 ألف شهيد فى غزة 

وتجاوز حصيلة شهداء غزة الـ42 ألف شهيد بينما تجاوزت حصيلة الجرحى الـ98 ألف مصاب باختلاف الاصابات، وهذا الرقم ما وصل المستشفيات وجرحى حسابه وإلا فالتقديرات تقول بأن الأعداد أكبر من ذلك.

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