اندلاع حرائق بمواقع شمال إسرائيل بعد استهدافها بصواريخ من لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، باندلاع حريق بعد سقوط صواريخ من لبنان باتجاه مفرق كاح شمالي إسرائيل.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن بطارية دفاع جوي أمريكية ستتمركز بإسرائيل لأول مرة استعدادا للرد الإيراني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

إطلاق حزب الله 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفًا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى مساء اليوم السبت.

بيان جيش الاحتلال

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أنه خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفًا أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبناني.